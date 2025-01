Malore per un sub soccorso con Pegaso a Calafuria

Malore per un sub a Calafuria. Sul posto il 118 con la Svs di Ardenza e l’automedica, capitaneria, vigili del fuoco con una squadra da terra e una via mare e polizia municipale. L’uomo, circa 45 anni, è stato soccorso in mare e portato sulla scogliera dove è stato affidato al personale sanitario che dopo averlo rianimato lo ha messo a disposizione dell’elisoccorso. Dal Romito, Pegaso lo ha poi trasportato a Cisanello.

