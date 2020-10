Maltempo, codice giallo per temporali e mareggiate

Le scuole nel Comune di Livorno, allo stato attuale delle cose, rimarranno regolarmente aperte in ogni ordine e grado

Mediagallery L'allerta è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilità perturbata sulla Toscana

Codice giallo per temporali e mareggiate su gran parte della Toscana dalle 20 di stasera, martedì 6 ottobre, alle 12 di mercoledì 7 ottobre. Le scuole nel Comune di Livorno, allo stato attuale delle cose, rimarranno regolarmente aperte in ogni ordine e grado. L’allerta è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilità perturbata sulla Toscana.

Nella serata di martedì 6 ottobre, e fino alla mattina di mercoledì 7 ottobre, previste piogge sparse e locali temporali anche forti, inizialmente sulle zone di nord-ovest in graduale trasferimento alle zone interne più orientali e meridionali nel corso della mattinata di domani. Possibili colpi di vento e grandinate.

Mercoledì, durante la notte e fino alla mattina, venti forti, mare molto mosso o agitato sul settore settentrionale. Attenuazione dal pomeriggio.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.