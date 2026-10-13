“Mamma adorava la vita. Grazie a tutti per la vicinanza”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Metteva di buon umore chiunque la incontrasse" La figlia Beatrice ricorda la mamma Antonella Passetti scomparsa all'età di 65 anni

“Mamma adorava la vita. Era una persona positiva e con la sua spensieratezza metteva di buon umore chiunque la incontrasse. Aveva sempre una buona parola per tutti”. A parlare è Beatrice, che ringraziamo per la disponibilità, la figlia di Antonella Passetti, scomparsa all’età di 65 anni. Antonella aveva lavorato per tanti anni come commessa da Benetton, per poi proseguire nei negozi di abbigliamento di famiglia. Un mestiere che amava e che le aveva permesso di conoscere tante persone, costruendo rapporti fondati sulla cordialità e sulla disponibilità. “Amava il suo lavoro e i suoi clienti, ma più di tutti la sua famiglia e i suoi nipoti che erano la sua ragione di vita e quelli che le hanno dato la forza di combattere fino all’ultimo respiro”. A nome della famiglia, Beatrice desidera rivolgere un ringraziamento speciale al personale del reparto di Cure Palliative: “Sono stati degli angeli”, sottolinea esprimendo tutta la riconoscenza per l’umanità e la vicinanza ricevute.

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