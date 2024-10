“Mamma sono io ho perso il telefono”. E invia il nuovo screenshot a QuiLivorno.it

Ore 14.09 del 23 ottobre. Dopo il messaggio sospetto del 15 ottobre “Mamma ho rotto il cellulare”, la nostra lettrice ne ha ricevuto un altro ieri. Sempre tramite sms: “Mamma sono io ho perso il telefono, questo è un numero nuovo lo puoi salvare e scrivermi su whatsapp?”. La mamma ha inoltrato il messaggio al figlio e come pensava anche in questo caso si trattava di un sms truffa perché il figlio le ha subito risposto smentendo il contenuto del messaggio. La donna ha quindi voluto inoltrare nuovamente lo screenshot a QuiLivorno.it per mettere in guardia tutti i lettori.

