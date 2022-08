Manutenzione caditoie stradali, prosegue il piano di prevenzione

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare liberando la strada dai veicoli privati, altrimenti la pulizia non potrà essere effettuata nei tempi previsti

Proseguono le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali cittadine e dei collettori di fognatura bianca programmate dall’ufficio Gestione e Progettazione Sistema di Drenaggio Urbano delle acque meteoriche del Comune di Livorno. I lavori, fondamentali per ridurre il rischio di allagamenti in occasione di forti precipitazioni, saranno effettuati in sinergia con Aamps che si occuperà dello spazzamento meccanico delle strade interessate dagli interventi. Nei prossimi giorni l’attività di prevenzione interesserà via Mondolfi, Barriera Margherita, viale Nazario Sauro, via degli Acquedotti, viale del Tirreno, via della Lecceta. In prossimità delle aree interessate dai lavori saranno posizionati i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare liberando la strada dai veicoli privati, altrimenti la pulizia non potrà essere effettuata nei tempi previsti.

