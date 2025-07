Marco vola in Scozia per difendere il titolo di campione

Sabato 19 e domenica 20 luglio disputerà l'European Land Art Festival & Rock Stacking Championships sfidando artisti provenienti da tutto il mondo

Marco Quercioli, 58 anni, campione in carica degli European Land Art Festival & Rock Stacking Championships, parte per Dunbar (Scozia) dove sabato 19 e domenica 20 luglio si terranno i campionati europei 2025 di questa disciplina. Saranno presenti artisti provenienti da tutto il mondo e il vincitore avrà la possibilità di partecipare al campionato mondiale 2026 che si terrà a Lliano in Texas (dove quest’anno Marco non ha potuto partecipare, rimanendo comunque imbattuto nella categoria impilamento per quantità: l’attuale record mondiale di 49 pietre è di Marco). Grazie al titolo che ha ottenuto nel 2024, la sua presenza a Dunbar sarà interamente sostenuta dalla associazione ELAF (European Land Art Festival).

Condividi:

Riproduzione riservata ©