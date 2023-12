Mareggiate. La presidente Marcucci: “Ricostruire ma con la certezza del futuro”

In seguito ai disastrosi nubifragi che hanno colpito la Toscana, la presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci torna a far sentire la sua voce per esprimere la profonda preoccupazione degli imprenditori costieri

In seguito ai disastrosi nubifragi che hanno colpito la Toscana, la presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci torna a far sentire la sua voce per esprimere la profonda preoccupazione degli imprenditori costieri. “Le conseguenze finanziarie sono state gravi, e nonostante la straordinaria resilienza degli imprenditori, per ricostruire occorrono certezze: fine della precarietà attuale legata all’applicazione della Bolkestein e inizio immediato dei lavori per la salvaguardia della costa”.

“Servono fondi, e certo 20.000 euro per uno stabilimento sventrato o per un locale che aveva appena finito i lavori di ripristino non sono molti, ma più di tutto vanno messe in sicurezza le strutture costiere per assicurare la sostenibilità economica delle comunità. Senza un intervento tempestivo da parte della politica ad ogni livello queste situazione critiche si ripresenteranno inevitabilmente”.

“Le nostre richieste si indirizzano all’immediato futuro: chiarezza sulle concessioni, che garantirebbe certezza e fiducia nel futuro, difesa della costa e del territorio per pianificare a lungo termine”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©