Maria Grazia concorrente del programma tv La nave della bellezza

Immagine tratta dal video della puntata in onda su Mediaset Infinity

Maria Grazia Infurna, parrucchiera livornese, è stata una delle tre concorrenti del programma televisivo La nave della bellezza in onda su Mediaset Infinity. “La mia specialità? Settore tecnico”. Nel corso della puntata, come si legge nella presentazione del programma, Maria Grazia ha sfidato a suon di spazzole e phon le altre due concorrenti per guadagnarsi il titolo di miglior Lookmaker. Qui il video.

