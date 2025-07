Marina Pesarin nuovo presidente del Rotary Club Livorno

La neo presidente ha presentato la sua squadra e illustrato i progetti di service che intende realizzare. Prende il testimone passatole da Fabrizio Vitale

Giovedì 3 luglio, allo Yacht Club, alla presenza di numerosi soci ed amici, prima riunione del nuovo anno rotariano, la neo presidente Marina Pesarin ha presentato la sua squadra e illustrato i progetti di service che intende realizzare. Molti sono i progetti messi in campo, il filo conduttore dell’annata è improntato all’Acqua, tra questi il progetto principale, il District Grant “Acqua per ricominciare” del quale il Rotary Club Livorno è capofila, ma la quale partecipano i Club Livorno Sud, Pegaso Alunni e il Rotaract Livorno. Ancora “Acqua fonte di vita” che prevede la realizzazione di una piccola cisterna per il recupero delle acque piovane per l’innaffiamento di una aiuola o porzione di verde pubblico, l’installazione di una o più giare nelle scuole elementari per recupero acqua piovana destinata all’irrigazione dell’orto della scuola (in alcuni casi già insediato negli scorsi anni). Marina Pesarin prende il testimone passatole da Fabrizio Vitale, di un’annata caratterizzata ancora da un’importante ricorrenza, il Centenario la cui celebrazione ha visto il Club impegnato fin dal mese di aprile sotto la guida di Fabrizio Vitale con un concerto aperto alla città ed il Congresso in Accademia e che prosegue per tutto il 2025. La serata è stata l’occasione per la consegna da parte del Presidente uscente Fabrizio Vitale dei “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana che il Presidente dedica ai soci che si sono distinti nell’ambito rotariano in questo ultimo anno. A Marina Pesarin vanno i migliori auguri per il suo percorso alla guida del Club. “Un grazie a Fabrizio Vitale che ha guidato il Club in un anno veramente importante e significativo per tutti i soci”.

