Marinaio con… la sciarpa

Non è la prima volta che viene preso di mira in maniera ironica. Stavolta qualcuno si è divertito a fargli indossare una sciarpa con tanto di nodo marinaro

Non è la prima volta che il Marinaio viene preso di mira in maniera ironica. Per esempio, lo ricordiamo con il cappello da Babbo Natale in testa. Stavolta qualcuno si è divertito a fargli indossare una sciarpa con tanto di nodo marinaro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©