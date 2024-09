Mario e il Mare dei Ricordi: “Libeccio? Riposizionerò tutto”

Mario conosce praticamente a memoria lo specchio d'acqua davanti alla Scalinata: "Durante le libecciate i sassi non vengono portati al largo. Più che altro la corrente li sposta e comunque lo spostamento è minimo. La difficoltà maggiore è quando la corrente li capovolge"

“È la domanda che gli rivolgono un po’ tutti in giornate ventose come questa” risponde Mario Bartoli quando QuiLivorno.it stamattina gli ha rivolto la stessa domanda, ovvero: “Cosa succede a tutti i “ricordi” con il libeccio?”. Prosegue Mario, che conosce praticamente a memoria quello specchio d’acqua davanti alla Scalinata: “In questi casi il mare spinge verso la costa e quindi i sassi non vengono portati al largo. Più che altro la corrente li sposta e comunque lo spostamento è minimo. La difficoltà maggiore è quando la corrente li capovolge. Purtroppo, o per fortuna, mi aiuta il fatto che di molti conosco a memoria il posizionamento. In particolare, i sassi dedicati ai giovani”. Mario quindi non si perde d’animo e indossando degli stivaloni da pescatore entra nell’acqua e li riposiziona in modo che tornino leggibile il nome dall’alto. L’esperienza gli ha permesso nel tempo di capire in base alla forza delle onde quanti ne troverà fuori posizione e dove. Così a chi glielo chiede Bartoli risponde nell’unico modo che conosce: “Con amore sistemerò tutto quanto non appena il mare si sarà calmato”.

