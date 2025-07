Marito e moglie presentano il loro nuovo libro ambientato a Livorno

Si intitola “Un insolito schema di gioco”, genere thriller, ed è ambientato alle Terme del Corallo. Gli autori sono Deborah Voliani, livornese, e Giuliano Galante. "Scriviamo in autonomia, poi condividiamo le idee e uniamo i pezzi". Il romanzo sarà presentato ufficialmente in città il 20 settembre

di Giulia Bellaveglia

È uscito lo scorso 30 aprile “Un insolito schema di gioco”, il nuovo libro scritto a quattro mani da Deborah Voliani, livornese, residente a Monfalcone, e da suo marito Giuliano Galante. Un thriller avvincente che si sviluppa tra realtà e immaginazione con una trama complessa e ricca di colpi di scena, ambientata finalmente – dopo anni di attesa da una precedenza narrazione – proprio a Livorno. “Passeggiavamo alle Terme del Corallo e ci ha folgorato la struttura – racconta l’autrice – non potevamo non ambientarci una storia. È bastato dire Qui ci starebbe un bell’omicidio… e abbiamo cominciato a scrivere”. Il testo, infatti, prende spunto proprio dal fascino intramontabile dell’ex complessivo termale recentemente tornato a nuova vita grazie alla riapertura della splendida Sala della Mescita. “L’idea è nata prima della riapertura ed è stato bellissimo saperlo”. Tornano i personaggi ormai noti ai lettori: il commissario Centolance e altri volti familiari. Ma anche nuove presenze si affacciano sulla scena, in un intreccio investigativo in cui la città diventa protagonista assoluta. Il volume tocca anche temi come l’inquinamento marino e i reati ambientali, frutto di un’approfondita ricerca sul campo. “Ci siamo rivolti alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, che ringraziamo: ci sono stati forniti preziosi dettagli tecnici. È stato un arricchimento umano e narrativo”. Il metodo di scrittura? Libero e complementare. “Scriviamo in autonomia, poi condividiamo le idee e uniamo i pezzi. Giuliano ha i suoi spunti, io i miei, ma il vero lavoro inizia con la rilettura: mettere tutto in ordine, creare coerenza. È lì che nasce la storia”. Il libro, messo sul mercato da Ctl Editore, sarà presentato ufficialmente a Livorno sabato 20 settembre in un evento ancora da definire.

