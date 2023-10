Martedì 31 ottobre scuole aperte

Il bollettino odierno del Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale conferma per Livorno e Gorgona l’allerta arancione in corso per possibili forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 30 ottobre. Successivamente la situazione di criticità proseguirà in codice giallo fino alle ore 8 di martedì 31 ottobre. Per la giornata di martedì 31 ottobre per Livorno e Gorgona è previsto anche il codice giallo per rischio vento (in vigore dalle ore 6 alle ore 20) e per rischio di forti mareggiate (in vigore dalle ore 7 alle ore 20). Venti di scirocco in rotazione a libeccio, con possibilità di raffiche fino a 70-90 km/h.

Scuole chiuse lunedì 30 ottobre

A seguito dell’allerta arancione per forti piogge fino alle 23,59 di lunedì 30 ottobre il sindaco Luca Salvetti ha adottato il medesimo provvedimento preso nelle precedenti allerte di colore arancione cioè quello di chiudere scuole, parchi pubblici e cimiteri. L’ufficialità è arrivata intorno alle 16 di domenica 29 ottobre. Nello specifico il Comune di Livorno ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado; i servizi educativo-scolastici pubblici e privati; i centri ludotecari comunali; i centri diurni; i parchi cittadini; i cimiteri cittadini; il Campo sportivo scolastico “Renato Martelli”

