Mascagni e Istoreco, il messaggio di saluto della presidente Bessi ai nei presidenti

Cambio al vertice dell’Istituto musicale Mascagni, il cui nuovo presidente, il professor Emanuele Rossi, nominato nei giorni scorsi, subentra al professor Marco Luise. Nuovo presidente anche all’Istoreco di Livorno, dove Claudio Seriacopi raccoglie il testimone della professoressa Carla Roncaglia. La presidente della Provincia, Marida Bessi, ricordando la proficua collaborazione reciproca che ha sempre contraddistinto i rapporti tra la Provincia e le due importanti istituzioni culturali, ha espresso ai nuovi presidenti vive congratulazioni per il prestigioso incarico e i migliori auguri di buon lavoro. La presidente, inoltre, ringrazia i presidenti uscenti per l’attività svolta e per il contributo reso alla città.

