Mascagni Festival, le modifiche alla viabilità per i concerti alla Terrazza

In occasione dei concerti, di particolare richiamo, che si terranno nei prossimi giorni alla Terrazza Mascagni nell’ambito del Mascagni Festival, l’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato un’ordinanza che prevede alcune modifiche alla viabilità della zona.

Dalle ore 20.30 alla mezzanotte di venerdì 26 agosto (concerto di Gianna Nannini), martedì 30 e mercoledì 31 agosto (doppia rappresentazione della Cavalleria Rusticana), venerdì 2 settembre (concerto della Banda Nazionale della Marina Militare) e sabato 3 settembre (Maestro Salvatore Accardo con l’Orchestra della Calabria) sarà in vigore il divieto di transito lungo il viale Italia dall’intersezione con via dei Funaioli fino all’Hotel Palazzo (lato nord di piazza Giuseppe Emanuele Modigliani), eccetto una corsia di collegamento con direzione di marcia sud-nord che sarà mantenuta da via Carlo Meyer a via Funaioli (con svolta obbligatoria a destra da via Meyer per viale Italia).

I mezzi del trasporto pubblico che normalmente percorrono questo tratto di viale Italia osserveranno itinerari alternativi.

In via Montebello, all’altezza dell’intersezione con via della Bassata, sarà in vigore la svolta obbligatoria a destra, eccetto veicoli diretti alle rimesse interne, disabili con specifico contrassegno e veicoli diretti al parcheggio dell’Acquario.

Negli stessi giorni, dalle 17 fino a mezzanotte, sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di viale Italia che va dall’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri fino all’intersezione con via Corsica/piazza G. E. Modigliani, con abrogazione degli spazi sosta gestiti da Tirrenica Mobilità e spostamento degli spazi sosta per disabili nelle immediate adiacenze.

