Massaggio cardiaco in spiaggia, il bagnino Michele tra i soccorritori

Il livornese Michele Falchi istruttore della società nazionale di salvamento di Genova sezione di Livorno, di cui è presidente, ripercorre i momenti concitati in cui insieme ai colleghi ha soccorso un bagnante alla spiaggia libera di Marina di Vecchiano dove svolge servizio di bagnino volontario

“Anche se hai anni di esperienza alle spalle sono situazioni che ti mettono alla prova, ieri sera ero distrutto fisicamente e mentalmente”. A parlare è il livornese Michele Falchi, istruttore della società nazionale di salvamento di Genova sezione di Livorno, di cui è presidente, e bagnino volontario alla spiaggia libera di Marina di Vecchiano, dove le domeniche dal 15 giugno al 15 settembre è attivo il servizio di salvamento e dove ieri pomeriggio Michele è stato uno dei protagonisti del soccorso ad un bagnante colto da malore: “Ero in mare con la moto d’acqua per il pattugliamento – racconta Michele che ringraziamento per la disponibilità – quando dalla spiaggia ho notato che si stavano sbracciando. Così ho raggiunto la riva, ho “sabbiato” la moto e sono andato in aiuto dei colleghi Marco e Roberto. Il defibrillatore, quando lo abbiamo messo in funzione e applicato, ci ha detto di continuare con il massaggio cardiaco. E così abbiamo fatto, dandoci il cambio, fino all’arrivo del 118. L’uomo alla fine si è ripreso ed è stato affidato al personale sanitario giunto con l’ambulanza e il Pegaso. I complimenti dei bagnanti e del sindaco di Vecchiano fanno piacere. Ma tutta la catena del soccorso è stata eccezionale. Auguro pronta guarigione al bagnante”.

