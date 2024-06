Massimo Carraresi nuovo presidente del Lions Club Livorno Host

Andrea Pardini, presidente uscente, ha tracciato un bilancio dell'anno appena trascorso, evidenziando i numerosi services realizzati e ringraziando i soci per il loro impegno e dedizione utilizzando il Cubo di Rubik come metafora

Il Lions Club Livorno Host ha celebrato la tradizionale cerimonia del Passaggio del Martelletto martedì 25 giugno nel suggestivo ristorante Villa Margherita di Quercianella. In questa occasione, Massimo Carraresi è subentrato ad Andrea Pardini come nuovo presidente per l’annata Lions 2024/2025. L’evento, ricco di emozioni e significato, ha segnato il passaggio di consegne alla guida del club.

Durante la serata, Andrea Pardini, presidente uscente, ha tracciato un bilancio dell’anno appena trascorso, evidenziando i numerosi services realizzati e ringraziando i soci per il loro impegno e dedizione. Tra i progetti ricordati, spicca il Service V.I.T.A. (Verso l’Inclusione con Tecnologie Accessibili), grazie al quale sono stati acquistati due sollevatori per disabili destinati alle Piscine Comunali di Livorno. Pardini ha sottolineato come il lavoro di squadra sia stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi del club, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto durante il suo mandato.

Utilizzando il Cubo di Rubik come metafora, Pardini ha illustrato l’importanza di ogni membro del Club, affermando: “Le 43 triliardi di combinazioni possibili che il Cubo può assumere rappresentano bene la complessità e diversità dell’associazione Lions International, nella quale ogni socio rappresenta una parte unica e vitale dell’organizzazione, analogamente a come ogni mossa del Cubo di Rubik contribuisce alla soluzione finale.”

La serata è stata arricchita da momenti di convivialità e celebrazione, con la partecipazione di numerosi soci e ospiti che hanno voluto rendere omaggio al lavoro svolto nel 2023-2024, e dare il benvenuto a Massimo Carraresi nella sua nuova veste di presidente.

L’evento ha visto anche l’ingresso ufficiale di quattro nuovi soci: Virginia Volpi, Silvia Del Corso, Gloria Zanichelli e Marina Bertuccio, che si aggiungono a Paola Bonfanti, Alessandro Baldi e Matteo Bagnoli, completando il gruppo dei nuovi sette soci per l’annata appena trascorsa.

Nel ricevere il martelletto, Massimo Carraresi ha espresso il suo entusiasmo e la sua determinazione nel portare avanti la missione del Lions Club Livorno Host.

