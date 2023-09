Massimo Rizzoli festeggia trent’anni di Rendoki Dojo. “La mia scelta di vita”

Massimo Rizzoli, 58 anni a dicembre, che ringraziamo per la disponibilità. In fondo all'articolo il video il video della piccola festa al Rendoki Dojo

Il pluricampione livornese titolare dell'accademia di sport da combattimento: "Ringrazio uno ad uno i miei allievi. Merito del sudore di tutti se ho raggiunto questo traguardo. La mia grande soddisfazione sarebbe che il Rendoki continuasse anche dopo di me per altrettanti anni sulla stessa linea"

“Ringrazio i miei allievi, la lista sarebbe lunga ma tutti loro sanno a chi mi sto rivolgendo. Li ringrazio uno ad uno, anche quelli che non vengono più perché magari hanno cambiato vita. E’ merito del sudore di tutti loro se ho raggiunto questo traguardo”. Massimo Rizzoli, 58 anni a dicembre, che ringraziamo per la disponibilità, non è mai banale – come il suo cv, verrebbe da dire: 1 mondiale full contact categoria dilettanti vinto da outsider a 24 anni, 1 europeo e 1 mondiale full contact vinti da professionista categoria piuma, 1 mondiale low kick vinto nelle categorie piuma, superpiuma e leggeri, 1 mondiale shoot box e 1 mondiale k1 categoria superpiuma, 1 titolo italiano di grappling a 48 anni, 2 volte vincitore del prestigioso torneo internazionale interstile Gold Dragon, 7 incontri di mma di cui 6 vinti – e non poteva esserlo di certo ora. Lo raggiungiamo telefonicamente in palestra il 5 settembre (“Ho 10 minuti poi inizio l’allenamento” dice; “ok trent’anni in 10 minuti, proviamoci” rispondiamo noi). Tanti sono gli anni trascorsi dal primo giorno di Rendoki Dojo (15 settembre 1993). Non una palestra, quella in via Grotta delle Fate, ma una vera e propria accademia di sport da combattimento (jiu jitsu, grappling, mma, kick boxing e ginnastica pugilistica per amatori) che oggi vede quali atleti di punta Chiara Penco e Dario Bellandi nella mma e Giacomo Nuzzi nella kick boxing specialità low kick (praticata sul ring). “Come riesco a portare avanti tutto? E’ il mio lavoro e penso di saperlo fare. Ad ogni modo a parte la ginnastica per amatori insegnata da Valerio Cavallini, per quanto riguarda le prime quattro discipline si tratta di organizzare al meglio spazi e tempi di allenamento suddividendo il lavoro in classi: principianti, intermedi e professionisti/agonisti. In generale, poi, fare questo lavoro significa avere poca vita sociale o per nulla. E’ impegnativo me ne rendo conto, non tutti sono disposti a farlo. Io ho fatto una scelta di vita. Da lunedì al venerdì allenamenti e poi nel fine settimana, alcune volte anche con partenza il venerdì sera, gare, stage, aggiornamenti e sparring”. Trent’anni in dieci minuti, dicevamo. Giusto il tempo di un’ultima considerazione: “Spero che l’attività prosegua per altrettanti anni. Ai ragazzi ho sempre detto: la mia grande soddisfazione sarebbe che il Rendoki continuasse anche dopo di me sulla stessa linea. Se sono qui da 30 anni è anche perché non ho mai lasciato perdere le regole: se sei un campione qua dentro non conta, sei come tutti gli altri e devi impegnarti allo stesso modo”. Qui sotto il video della piccola festa al Rendoki Dojo.

