Match Italbasket, rimborsati e donati in beneficenza i ticket del parcheggio per disabili

In foto Valerio Vergili, garante dei diritti delle persone con disabilità

Ha avuto un lieto fine la vicenda che ha visto coinvolte dieci persone con disabilità, il 23 febbraio scorso, la sera della partita tra la nazionale di basket italiana e la squadra nazionale ucraina disputata al Modigliani Forum. Rimborsati e devoluti in beneficenza i soldi dei biglietti del parcheggio. Ma facciamo un passo indietro: nel parcheggio del Modigliani Forum sono previsti un buon numero di posti auto gratuiti per disabili, ma i dieci disabili che hanno assistito al match si sono visti chiedere il prezzo del parcheggio. Tra di loro c’era anche Valerio Vergili, garante della disabilità del Comune di Livorno. Immediata la protesta del Garante che ha citato la legge quadro del 1992, la quale sancisce che per le manifestazioni sportive il disabile non è tenuto a pagare né all’esterno né all’interno dell’impianto sportivo.

Grazie all’intervento del Garante della disabilità l’equivoco si è presto chiarito e il costo dei biglietti è stato rimborsato dalla gestione del Modigliani Forum, per un totale di 50 euro.

I dieci disabili coinvolti nella vicenda hanno deciso di devolvere in beneficenza il rimborso e precisamente all’associazione “In Cammino con Noi”, capofila di tre associazioni del territorio: Persone Down Apd; Autismo Livorno; Volare Senz’Ali.

“Da una brutta vicenda può nascere un lieto fine – ha affermato Valerio Vergili commentando l’accaduto – Infatti persone disabili hanno deciso di aiutare associazioni che si occupano di disabilità donando l’intero rimborso del prezzo del parcheggio”.

