Mattarella rieletto presidente. Il commento di Salvetti e Giani

"Abbiamo il presidente" riprendendo la formula con cui il cardinale decano annuncia l'elezione del Papa. Sergio Mattarella è stato eletto, all'ottava votazione e per la seconda volta, presidente della Repubblica

Habemus presidente (bis). Le parole sono quelle utilizzate al termine del conclave dal cardinale decano per annunciare che “abbiamo il pontefice”. In questo caso “abbiamo il presidente”, appunto. Sì, perché è cosa nota che è servita l’ottava votazione al Parlamento per trovare la convergenza su un nome. E il nome è stato quello di Sergio Mattarella (foto Quirinale.it), già eletto nel 2015, che ora si appresta quindi ad un altro settennato 2022-2029 anche se, hanno raccontato i parlamentaristi in queste ultime ore, il presidente Mattarella aveva altri piani. Applauso dell’aula, semi vuota causa regole covid, al superamento del quorum di 505 voti intorno alle 20,19 del 29 gennaio.

Il sindaco Salvetti – La scelta migliore, la persona giusta che rimane al posto giusto in un momento delicato per il paese. Grazie Presidente.

Il presidente Giani – L’elezione di Sergio Mattarella è un risultato di straordinaria importanza per l’Italia e gli italiani. E’ stato un onore poter far parte dei Grandi elettori che con il loro voto hanno contribuito alla rielezione di un presidente che per i prossimi sette anni garantirà da un lato l’equilibrio dei poteri dello Stato e dall’altro un rapporto serio, corretto e di grande autorevolezza nei confronti di tutti i cittadini. Devo dire – continua Giani – che mi ha fatto molto piacere, nell’incontro che ho avuto con lui nel pomeriggio insieme agli altri presidenti di Regione, rivedere sul suo volto lo stesso sorriso di quando ad ottobre ci siamo incontrati nel parco di San Rossore. In quell’occasione gli espressi la mia volontà di votarlo di nuovo ed oggi gliel’ho ripetuto. Sorridendo mi ha risposto che immaginava fosse un altro il suo compito, ma che era pronto a dare nuovamente la sua disponibilità nel momento in cui gli veniva chiesto. Rivolgo quindi a Sergio Mattarella i migliori auguri per il prossimo settennato. Credo che con la sua elezione l’Italia possa guardare con fiducia al futuro. E mentre celebro la sua elezione – conclude il presidente Giani – ricordo che proprio questa mattina un altro grande politico molto legato alla Toscana, Giuliano Amato, è stato eletto presidente della Corte Costituzionale. Questo mi porta ad una riflessione finale. Il nostro Paese è guidato da Sergio Mattarella come presidente della Repubblica; da Mario Draghi, figura di straordinaria competenza e autorevolezza anche a livello internazionale, come presidente del Consiglio; da Giuliano Amato, come garante dei principi costituzionali e delle leggi che ad essi devono sempre far riferimento. Credo che si debba essere orgogliosi di queste tre grandi figure istituzionali, che svolgeranno la loro funzione nell’interesse dell’Italia e degli italiani.