Matteo e Martina: “Non abbiamo parole, grazie Livorno”

Foto inviata da Matteo e Martina, che ringraziamo per la disponibilità

“Ci state dimostrando che non siamo soli”. La gara di solidarietà per sostenere le terapie di Aurora ha superato ogni aspettativa e i genitori della bambina desiderano ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno donato circa 18mila euro in due giorni

Quasi 18mila euro (cifra destinata ad essere superata) raccolti in circa due giorni. Una risposta straordinaria, fatta di solidarietà, vicinanza e tanta voglia di aiutare. Matteo e Martina, i genitori della piccola Aurora, hanno voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi lanciata su GoFundMe per sostenere le terapie private della figlia. Un traguardo che ha sorpreso gli stessi genitori. Poi, nel giro di poche ore, la mobilitazione si è allargata. “Non abbiamo parole”, scrivono Matteo e Martina nel loro messaggio di ringraziamento. “Avete smosso mezza città. Amici, parenti, persone che non ci conoscono nemmeno, mamme e papà che hanno letto la storia di Aurora e hanno sentito il bisogno di aiutarci”. Per Aurora ogni percorso riabilitativo rappresenta una possibilità in più per migliorare le proprie capacità e conquistare nuove autonomie. È proprio questo il significato della raccolta fondi: sostenere le cure e le terapie private di cui ha bisogno, tra cui la fisioterapia intensiva e la logopedia dedicata alla deglutizione. “Per noi non sono solo soldi. Sono due settimane di fisioterapia intensiva. È un ciclo di logopedia per la deglutizione. È la speranza di vederla un giorno mangiare da sola, dire mamma, fare un passo. E voi ci state dimostrando che non siamo soli”. La raccolta si sta avvicinando all’obiettivo iniziale di 20mila euro e rispondendo a chi ha chiesto se il contatore della piattaforma si sarebbe fermato al raggiungimento della cifra stabilita, i genitori hanno spiegato che non sarà così. “Non vi sto a dire che più sale, più ci rende felici e possiamo intraprendere più percorsi” scrivono, sottolineando come le risorse aggiuntive possano consentire di valutare ulteriori opportunità terapeutiche per Aurora. Il loro messaggio si chiude con un ringraziamento semplice e sincero: “Grazie di cuore. Davvero”. A firmarlo sono Matteo, Martina e soprattutto Aurora, la bambina attorno alla quale si è stretta una comunità intera.

Condividi:

Riproduzione riservata ©