Maurizio Laudicino a Uomini e Donne su Canale 5

Foto inviata nel comunicato stampa del 12 settembre

L'ex direttore marketing del Livorno Calcio, oggi alla US Pistoiese calcio, sbarca nel salotto di Maria De Filippi come corteggiatore: "Considero la vita come una sfida perenne con me stesso ed è questo il motivo per il quale ho deciso di partecipare"

Gli autori di Maria De Filippi lo hanno seguito per tutta l’estate e alla fine, si legge in un comunicato stampa del 12 settembre Maurizio Laudicino – ligure di La Spezia ma toscano di adozione – ha deciso di accettare la sfida. L’ex direttore marketing del Livorno Calcio, oggi capo del marketing alla US Pistoiese calcio dopo tre stagioni al Pistoia Basket, sbarca così sul piccolo schermo dopo le esperienze nel marketing aziendale prima e sportivo poi. Laudicino ha contribuito in modo importante ai tanti successi ottenuti dalle società per cui ha lavorato in questi anni spaziando dal calcio al basket, dal tennis al rugby, adesso ha deciso di mettersi per l’ennesima volta in gioco su un terreno ancora diverso e inesplorato. Dall’11 settembre è sull’ammiraglia Mediaset, uno dei più longevi e popolari talent televisivi ideato e condotto da Maria De Filippi dal lontano 1996. “Considero la vita come una sfida perenne con me stesso – ammette Laudicino – ed è questo il motivo per il quale ho deciso di partecipare al salotto televisivo di Maria De Filippi, Tina Cipollare e Gianni Sperti. Per me sarà un’esperienza del tutto nuova, un modo di comunicare diverso utilizzando un media tradizionale e mettendomi alla prova in un contesto al quale non sono certamente abituato. Un inframezzo forse più vicino alle mie esperienze professionali sarà quello che mi vede protagonista alla Camera dei Deputati in una audizione a supporto della legge che permetterà finalmente ai piccoli azionisti popolari entrare di diritto nei grandi club italiani”. Dalla Capannina, lo storico locale del Forte in cui è stato per anni direttore, ai campi di calcio e basket, dal suo primo libro (Sport Marketing Formula) fino ad uno dei più popolari studi televisivi. Per Laudicino comincia dunque un’altra partita, l’ennesima di una lunga e fortunata serie. La curiosità di sapere come se la caverà stavolta è tanta, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.

