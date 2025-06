Mayor. La campagna “Scene di normale contaminazione” vince il Premio Mediastars

Protagonisti della campagna gli attori della Mayor von Frinzius che, attraverso una serie di ritratti realizzati dal fotografo Luca Bruschi, raccontano all'interno del centro commerciale Parco Levante un’esperienza di relazione autentica e inclusiva, lontana da stereotipi e retoriche

È stata premiata con il prestigioso Premio Mediastars, conferito a Milano nella Sala Hoepli, la campagna di comunicazione “Scene di normale contaminazione”, realizzata da Jet’s Group, su mandato di Levante srl, COOP FI, Unicoop Tirreno, Savills per il Centro Commerciale Parco Levante, da un’idea di Lamberto Giannini regista della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius. La campagna (clicca qui per vedere il video) si fonda su un messaggio di grande impatto sociale e culturale: la valorizzazione della diversità non come elemento da uniformare o integrare a tutti i costi, ma come occasione di contaminazione positiva, di incontro tra identità diverse capaci di arricchirsi reciprocamente, senza perdere la propria autenticità. Protagonisti del progetto sono gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, che attraverso una serie di ritratti realizzati dal fotografo Luca Bruschi e adattati per tutti i media dai canali social, all’interno del centro commerciale, raccontano un’esperienza di relazione autentica e inclusiva, lontana da stereotipi e retoriche.

Il riconoscimento ottenuto da Mediastars, uno dei principali premi tecnici della pubblicità italiana, conferma il valore comunicativo, sociale e artistico della campagna, che ha saputo coniugare creatività, sensibilità e visione.

