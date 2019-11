McDonald’s apre in zona Levante (35 nuovi posti) e “saluta” piazza Grande

McDonald’s cerca 35 persone da inserire nella nuova apertura, entro fine 2019, nei pressi del centro commerciale Parco del Levante (per l’esattezza dove sono in corso i lavori, fronte Centro Commerciale). Lo storico ristorante di piazza Grande (foto), invece, chiuderà i battenti e i 26 dipendenti verranno ricollocati in toto nel nuovo assieme alle 35 nuove assunzioni. “La chiusura – spiega Roberto Creati, raggiunto telefonicamente da QuiLivorno.it, amministratore unico della società che gestisce per la catena i due McDonald’s di Livorno, Levante e Stagno, e Cecina – avverrà per la fine del 2019. La novità della nuova apertura è rappresentata dal servizio al tavolo. E ci saranno anche il McDrive e McCafè“. Cosa sorgerà lì, in piazza Grande, non è dato saperlo al momento.

Fino al 15 dicembre sarà possibile inserire la propria candidatura sul sito web mcdonalds.it e partecipare alla prima fase di selezione rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc) e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà inoltre richiesta la partecipazione a una video intervista online.

I candidati che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s per concordare un colloquio individuale che si svolgerà in uno dei ristoranti della provincia. Coloro che accederanno a questa seconda fase potranno ottenere anche tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.

Per ulteriori informazioni: www.mcdonalds.it/lavorare

Per candidarsi: www.mcdonalds.it/entra-nel-team/posizioni-aperte/