Medico livornese vince il prestigioso Merit Award e vola a Chicago

Veronica Conca, 31 anni, specializzanda a Pisa in oncologia è uno dei 9 medici italiani vincitori del premio assegnato dal congresso dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) ai ricercatori under 40. "Non mi sento una cervellona. Il mio è lavoro molto impegnativo, è vero, ma al tempo stesso un lavoro di squadra che mi piace molto". Dal 2 giugno sarà a Chicago per presentare lo studio Avetric

Si chiama Veronica Conca, ha 31 anni, è livornese, ed è uno dei 9 medici italiani vincitori del prestigioso premio internazionale Merit Award assegnato nel 2023 dal congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) ai ricercatori under 40. L’abbiamo contattata il 30 maggio a poche ore dalla partenza per Chicago dove dal 2 al 6 giugno si svolgerà il congresso che la vedrà protagonista nel presentare sottoforma di poster i risultati dello studio Avetric condotto da Veronica stessa e dal suo gruppo di lavoro dell’Università di Pisa già vincitore di Merit Award. “Uno studio per pazienti con tumore del colon metastatico – spiega la dottoressa oncologa – con l’obiettivo di rendere il tumore al colon retto responsivo più a lungo possibile per non fare andare avanti la malattia, sfruttando le potenzialità dell’immunoterapia”. Diplomatasi al Liceo Cecioni indirizzo scientifico, Veronica ha poi proseguito gli studi a Pisa dove si è laureata in medicina e chirurgia e dove attualmente è specializzanda all’ultimo anno in oncologia (la laurea è prevista a novembre) e ha iniziato il primo anno di dottorato di ricerca. “Non mi sento una cervellona – prosegue – Il mio è un lavoro molto impegnativo, è vero, ma al tempo stesso un lavoro di squadra che mi piace molto. Per questo motivo il premio che ho vinto sento di condividerlo con il di gruppo di lavoro del quale faccio parte”.

