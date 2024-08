Medusometro ai Bagni Paolieri

I Paolieri che ringraziamo per la disponibilità: "In maniera spiritosa ma anche utile cattura l'attenzione dei clienti aiutandoli, attraverso una sorta di semaforo, ad avere una idea di quante meduse ci sono. Sono gli stessi bagnanti a darci il polso della situazione con le loro segnalazioni"

In queste ultime settimane le meduse, dalla Bellana a Quercianella passando per il Romito, solo per restare all’interno nei nostri confini, sono aumentate a vista d’occhio. Cosa fare? Ai Bagni Paolieri, a Quercianella, si sono inventati (a dire il vero no da ieri perché è presente da qualche anno ma sui social è venuto alla ribalta nelle ultime ore) il medusometro: un cartello di facile lettura che indica la presenza, su quattro livelli di allerta, di meduse in mare. “Si trova all’ingresso – spiega Sergio che ringraziamo per la disponibilità – e non vuole essere assolutamente un qualcosa di scientifico. Tuttavia, in maniera spiritosa ma anche utile cattura l’attenzione dei clienti aiutandoli, attraverso una sorta di semaforo, ad avere una idea di quante meduse ci sono. Sono gli stessi bagnanti a darci il polso della situazione con le loro segnalazioni e noi indichiamo il colore del semaforo di conseguenza. Oltre al medusometro abbiamo una sorta di rete anti meduse che protegge i bagnanti nei giorni di maggior presenza”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©