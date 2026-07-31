Memorial Berardo, un ricordo che vive da oltre trent’anni
Stasera si disputa la finale della 34ª edizione del torneo che ricorda il ragazzo scomparso sulle Alpi Apuane nel 1991 a soli 15 anni. Oggi ricorre anche l'anniversario di matrimonio dei genitori Silvia e Berardo
Stasera ai campi di calcetto Maracanà, in Corea, si disputa la finale della 34ª edizione del Memorial Berardo, dedicato allo sfortunato ragazzo morto sulle Alpi Apuane nel 1991 all’età di 15 anni. Da allora gli amici lo ricordano ogni anno stringendosi con affetto ai genitori Silvia e Berardo, che proprio oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio, celebrato dall’allora sindaco Gianfranco Lamberti il 31 luglio 1996, giorno in cui Berardo avrebbe compiuto 18 anni. Anche questa sera gli amici di allora lo ricorderanno con i consueti striscioni, un inno ai valori dell’amicizia e a un ricordo che non si cancella. Un ricambio generazionale che vedrà in campo anche i figli degli amici di Berardo, oggi ormai alle soglie dei cinquant’anni.
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