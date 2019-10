Mercatino Americano: “Sì al trasferimento ma non a spese nostre”

Piero Salvini, rappresentante degli esercenti, è favorevole al ritorno in piazza XX: "Ma vanno bene anche altre piazze". Il sindaco: "Parliamone"

di Giacomo Niccolini

Dieci anni sono tanti. Dieci candeline spente proprio lo scorso luglio. Da quella data, luglio 2009, il Mercatino Americano con tanto entusiasmo e tanta speranza si trasferì nell’attuale a due passi dalla Fortezza Vecchia, a tu per tu con la Venezia. “Ci sarà più flusso di turisti”, dicevano, “I croceristi faranno la fila per acquistare dai banchi”. Ecco, qualcosa è andato storto. “Ci hanno lasciati soli – commenta il rappresentante degli esercenti Piero Salvini contattato da QuiLivorno.it – Ultimamente abbiamo anche problemi legati ai parcheggi e alla sosta che non ci rendono appetibili a chi viene da fuori. I livornesi ci raggiungono con il motorino ma gli altri dopo due giri rinunciano. Per non parlare del flusso di turisti legato alle crociere che alla fine non ci è mai stato. In questi giorni si è parlato molto, in vista della scadenza della concessione che è in programma a novembre, di un possibile nostro trasferimento. Si parla di un nostro ritorno in piazza XX Settembre. Se siamo favorevoli? Si certo, basta che non sia a nostre spese. Le nostre famiglie si sono indebitate seriamente per trasferirsi qui e non possiamo pensare minimamente a mettere mano al portafoglio. Per questo ci deve sostenere l’amministrazione comunale. Ma sia ben chiaro, va bene piazza XX Settembre ma anche qualsiasi altro posto, qualsiasi altra piazza. Basta rivalorizzare la nostra attività e non mischiare il nostro mercato di qualità a banchi dozzinali. La nostra identità deve essere ben definita e precisa. Il problema è che più che passa il tempo più che diminuiamo di numero. Il numero dei banchi qui al porto adesso è di 39 ma quelli aperti saranno una ventina”.

Favorevole all’idea anche il sindaco Luca Salvetti. “Il progetto di un ritorno in piazza XX Settembre ci vede favorevoli – ha spiegato il primo cittadino – Sembra una soluzione che possa far felici gli esercenti del Mercatino, i commercianti della zona e i residenti e che possa liberare una porzione di spazio che interessa la riqualificazione di tutto il waterfront. Quindi perché non parlarne seriamente? Quello che ci rema contro è la corsa contro il tempo visto che a novembre scade la concessione dei banchi al porto e di cose ora in ballo ce ne sono molte. Vediamo se possiamo ottenere un po’ più di tempo per aver modo di pensare una soluzione attuabile che possa venire incontro il più possibile anche alle richieste dei commercianti del Mercatino che chiedono di non dover spendere. Chiaro che se il progetto dovesse costare qualche milione l’amministrazione alzerebbe le mani ma bisogna parlare con carte in mano precise e circostanziate”.

“Un progetto simile rilancerebbe il centro in maniera globale – specifica Massimo Androlini del Ccn di piazza XX Settembre – abbiamo già parlato con gli altri centri commerciali naturali del centro tra cui quelli di Bontalenti e del Mercato delle Vettovaglie e tutti sono favorevoli a riportare il Mercatino Americano qui in piazza. Ma sia ben chiaro. I banchi del Mercatino sono solo un ingranaggio di una macchina generale che punta a rilanciare e rivitalizzare il centro città. Non si tratterebbe più chiaramente di una baraccopoli, ma di un concept di mercato moderno ed europeo che aiuterebbe anche a risolvere la situazione degrado e sicurezza. Abbiamo presentato all’amministrazione due progetti e adesso aspettiamo di capire al meglio quali saranno i passi da affrontare. Tra le tante cose anche una mostra dei quadri del collezionista e critico d’arte Carlo Pepi che vogliamo portare in piazza XX Settembre come evento collaterale della mostra di Modigliani con quadri di Fattori e dei Macchiaioli. Sarà bellissimo vederete. Il centro rinascerà”.