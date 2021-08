Mercato Centrale, cade l’intonaco. Via all’intervento di messa in sicurezza

Effettuate le opportune verifiche, l'Amministrazione ha ritenuto di dover intervenire sull'intero perimetro del Mercato, con l'obiettivo di mettere tempestivamente in sicurezza la struttura, impattando il meno possibile sull'utenza e garantendo la continuità del servizio di questa importante area commerciale

Saranno avviati lunedì 30 agosto i lavori per la messa in sicurezza dei cornicioni perimetrali del Mercato Centrale.

In questi giorni, a seguito del distacco di intonaco dall’aggetto di gronda in prossimità dell’ingresso principale posto su via Buontalenti, l’area sottostante è stata prontamente transennata per garantire l’incolumità della cittadinanza, e la porta centrale di accesso è stata protetta con una impalcatura che ha consentito di mantenerne l’utilizzo sia da parte degli esercenti che di visitatori e clienti.

I lavori, seguiti dal Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni, saranno effettuati per settori, con lo spostamento graduale degli interventi lungo il perimetro della struttura nella sequenza: via Buontalenti, Scali Saffi, via del Testa, via del Cardinale. Si svolgeranno nel periodo 30 agosto – 30 settembre.

La viabilità sarà soggetta alle necessarie variazioni per consentire l’effettuazione dell’intervento. Il transito pedonale sarà assicurato su tutti i lati. Sugli Scali Saffi sarà mantenuto il transito veicolare, con restringimento della carreggiata nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, con spostamento di zone carico/scarico merci, area per stazionamento mezzi Aamps e spazi per disabili negli stalli di sosta più vicini non interessati dai lavori. Via del Testa e via del Cardinale saranno chiuse al traffico veicolare limitatamente al tempo necessario allo svolgimento dei lavori.

Il Mercato Centrale, nonostante tutte le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 e ai lavori di messa in sicurezza, continua a restare attivo – dal lunedì al sabato – a servizio della propria clientela e dei visitatori.