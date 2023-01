Mercoledì 18 gennaio attesa neve anche in collina

La scalinata del Santuario di Montenero in uno scatto del marzo 2018

Codice giallo fino alle 20 di mercoledì 18 gennaio su tutta la Toscana. Oltre a pioggia, vento e mareggiate prevista neve a quote di montagna (oltre 600-800 metri) e localmente a quote di collina (500-600 metri)

Proseguono gli effetti della perturbazione nord atlantica che sta attraversando anche la Toscana in queste ore. Oltre a pioggia, vento e mareggiate in arrivo anche la neve, prevista per mercoledì 18 gennaio, a quote di alta collina e montagna. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve che interesserà tutte le zone appenniniche e quelle centro meridionali con validità dalla mezzanotte del 17 gennaio e fino alle 20 di mercoledì 18 gennaio. Inoltre ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore relativo a tutta la regione fino a tutta la giornata di mercoledì, quello per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale e isole fino alle 15 e quello per vento lungo tutta la costa e isole fino alle 13 sempre di mercoledì (e fino alle 18 nel tratto più a sud).

Pioggia e temporali. Precipitazioni sparse con possibilità di temporali più probabili in prossimità della fascia costiera.

Vento e mareggiate. Fino alla mattina di mercoledì 18 gennaio forti venti di Libeccio su Arcipelago, costa, e rilievi meridionali. Attenuazione dal pomeriggio.

Neve. Quota neve in calo a 800-900 metri sulle zone appenniniche con accumuli poco significativi. Mercoledì 18 gennaio attese nevicate a quote di montagna (oltre 600-800 metri) e localmente a quote di collina (500-600 metri).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Condividi: