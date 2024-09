Messa per la ricorrenza di San Matteo

Il 21 settembre alle 18 sarà celebrata una Santa Messa, in occasione della ricorrenza di San Matteo Patrono delle dogane. Ad officiarla sarà Padre Emil Kolaczyk, cappellano dell’Apostolato del mare, nella chiesa di San Ferdinando in piazza del Luogo Pio. In uno dei giorni successivi ci sarà la benedizione della “Effige del Santo” collocata nell’ingresso dell’ufficio di piazza dell’Arsenale (sede centrale).

