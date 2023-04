Meteo, attesa pioggia tra domenica e lunedì

Una foto del nostro lettore Paolo Mura di un recente temporale abbattutosi sulla città

QuiLivorno.it ha chiesto un parere in merito al meteorologo livornese Lorenzo Catania: "a, la pioggia dovrebbe concentrarsi perlopiù tra domenica pomeriggio-sera e lunedì mattina, con la massima intensità nella serata di domenica e nella prima parte della notte quando sarà più continua"

In tanti si sono chiesti che tempo farà in questi giorni con un primo maggio che quest’anno cade di lunedì e offre lo spunto per un ottimo allungo del weekend. QuiLivorno.it lo ha chiesto per tutti i suoi lettori al meteorologo livornese Lorenzo Catania. “Tra domenica e lunedì arriveranno nuvole dense e della pioggia – specifica l’esperto – tuttavia, rimane complicato elaborare delle previsioni per la città in quanto la perturbazione responsabile è piuttosto piccola e si muoverà lentamente. Comunque, in linea di massima, la pioggia dovrebbe concentrarsi perlopiù tra domenica pomeriggio-sera e lunedì mattina, con la massima intensità nella serata di domenica e nella prima parte della notte quando sarà più continua”.

Qualche specifica in più sulla quantità di acqua che scenderà e sulle temperature. “In generale – chiosa Catania – non sono attesi accumuli particolarmente abbondanti, e soprattutto non ci saranno temporali. La temperatura rimarrà nella media, attorno ai 15-18 gradi per tutto il periodo; vento di Grecale molto leggero”.

