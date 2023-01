Meteo, domenica 8 gennaio scatta l’allerta gialla

Domenica 8 gennaio, dalle 16 alle ore 23.59, rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, colore giallo, dovuto all’intensificarsi delle piogge su Livorno e Gorgona.

Raccomandazioni alla cittadinanza.

In caso di allerte la Protezione Civile consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e osservare i seguenti accorgimenti:

– Come comportarsi in caso di forti piogge

– Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la – profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia.

– La forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate.

– Prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli.

– Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle.

– Porre delle barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

