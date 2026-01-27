Meteo. Mercoledì codice giallo

Su tutto il territorio della Toscana sarà in vigore, dalle ore 20 di oggi, martedì 27 gennaio, fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, mercoledì 28 gennaio, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore

Per l’atteso transito di una nuova perturbazione che porterà precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, la Protezione civile regionale ha emanato una serie di avvisi in codice giallo.

Per Livorno e Gorgona, così come per quasi tutte le zone costiere della Toscana (comprese le isole ed esclusa la parte meridionale della provincia di Livorno) è previsto anche il codice giallo per rischio mareggiate, che sarà in vigore domani, mercoledì 28 gennaio, dalle ore 10 alle ore 22.

Nella serata di oggi venti di scirocco (sud-est) con raffiche fino a 60-70 km/h, in rotazione domani (mercoledì) a libeccio (sud-ovest) con raffiche fino a 60-80 km/h. Mari da molto mossi ad agitati.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per mareggiate.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

• evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

• balneazione vietata;

• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Come comportarsi in caso di forte vento

• fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

• limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

