Meteo, scatta l’allerta arancione. Il sindaco chiude scuole, parchi e cimiteri

Scatta l'allerta meteo arancione su tutto il territorio cittadino per la giornata di lunedì 15 luglio a partire dalle 7 fino alle 21

A distanza di cinque giorni dall’ultima allerta meteo arancione diramata dalla Regione Toscana che ha interessato il nostro territorio ecco che un’altra medesima allerta della stessa entità è stata diramata nel primo pomeriggio di domenica 14 luglio per la giornata di lunedì 15 luglio. Allerta arancione dunque dalle 7 fino alle 21 di lunedì 15 luglio per forti temporali a carattere diffuso, secondo quanto riportato dal sito della Regione Toscana, anche sul nostro territorio e sulla nostra provincia. In vista di questa allerta il sindaco Luca Salvetti ha disposto, in via precauzionale, la chiusura di parchi, cimiteri, centri estivi e di tutte le scuole di ogni ordine e grado (quelle eventualmente ancora interessate dagli esami di fine anno).

Nel primo pomeriggio di domenica 14 luglio sono arrivate anche nelle case dei livornesi le telefonate da parte della Protezione Civile di Livorno che hanno avvisato la cittadinanza di questo nuovo stato di allerta invitando la popolazione a porre attenzione a determinati comportamenti.

Raccomandazioni alla cittadinanza. In caso di forti piogge la Protezione Civile consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e osservare i seguenti accorgimenti:

– evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

– la forza delle precipitazioni potrebbe far uscire dalla loro sede le coperture dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

– prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

– evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

– porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.