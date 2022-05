Metropolitana pedonale, al via la prima linea nei quartieri di Corea, Shangai e Sorgenti

È un percorso urbano caratterizzato da 7 “stazioni” di partenza, salita, discesa e arrivo, la cui distanza e i cui orari consentono ai singoli, o a gruppi di persone, di salire su “convogli pedonali” formati da gruppi di persone omogenee per caratteristiche e capacità motorie permettendo quindi di muoversi alle diverse velocità

Parte tutti i lunedì, mercoledì e venerdì con capolinea in piazza Saragat la prima metropolitana urbana pedonale organizzata sul territorio livornese. L’iniziativa fa parte del progetto “MuoviLIVORNOfase1” portato avanti a livello locale dal servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con il Comune di Livorno con l’idea di sensibilizzare alla mobilità sostenibile e spingere verso l’adozione di una vita più attiva.

“Il primo percorso attivato in città – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport – propone un cammino circolare di circa 6 chilometri che parte e termina in piazza Saragat, davanti al supermercato Pam, dopo aver attraversato le zone residenziali di Bastia, Shangai, Sorgenti e Corea. È un percorso, collocato all’interno del tessuto urbano, caratterizzato da 7 “stazioni” di partenza, salita, discesa e arrivo, la cui distanza e i cui orari consentono ai singoli, o a gruppi di persone, di salire su “convogli pedonali” formati da gruppi di persone omogenee per caratteristiche e capacità motorie permettendo quindi di muoversi alle diverse velocità. Ciò consente di abbinare alla funzione di aggregazione e riappropriazione sociale degli spazi urbani, anche una dimostrata efficacia in termini di salute. Il capotreno di questa prima tratta si chiama Lorena e vi aspetta alle stazioni e negli orari fissati proprio come per un qualsiasi treno. Per avere maggiori informazioni su percorsi e orari è possibile scaricare la app MetroLIVORNOfase1, disponibile per iOS e Android, dove vengono riportate indicazioni sul corretto esercizio fisico secondo le linee guida mondiali della sanità proprio come fosse il “bugiardino” di un farmaco da assumere con consapevolezza. Un supporto importante viene offerto anche dal gruppo Facebook MuoviLIVORNO perché consente lo scambio delle informazioni, della programmazione e autogestione fra gli aderenti sostenendo in questo modo il consolidamento e la diffusione delle iniziative”.

“Promuovere il benessere, la socialità, la riappropriazione degli spazi pubblici è sempre importante – ammette Andrea Raspanti, assessore al Sociale del Comune di Livorno – ma farlo nei quartieri nord della città ha un significato particolare. Si tratta di un progetto di grande originalità che unisce al benessere fisico quello sociale”.

Le sette fermate della prima linea si trovano: in piazza Saragat (M1 – Pam Corea), in Via Fratelli Gigli (M2 – Casa del Popolo), Via della Bastia (M3 – Porta San Marco), Via I. Nievo (M4 – Campo sportivo Dlf), Via Donnini (M5 – Pineta Gabbiani), Via V. E. Orlando (M6 – Campo sportivo Sorgenti) e Via Provinciale Pisana (M7 – Don Nesi).

In allegato la locandina del progetto e il percorso della prima linea di metropolitana.