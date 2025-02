Mettono in vendita la cartolibreria per dedicarsi al cucito creativo

"Sentiamo che è il momento giusto per fare un passo in questa direzione a tempo pieno". La decisione delle sorelle e titolari della Cartolibreria Genius, Barbara e Benedetta, dopo 20 anni fra Salviano e Scopaia

Dopo 10 anni a Salviano e poi altri 10 trascorsi alla Scopaia, dove si trova attualmente il negozio, le titolari nonché sorelle Barbara e Benedetta annunciano di aver messo in vendita la Cartolibreria Genius. “Non è stata una scelta presa alla leggera” scrivono stamattina su Fb parlando di un annuncio “carico di emozioni contrastanti”. La ragione di questa decisione è che “negli ultimi quattro anni parallelamente all’attività di cartolibreria pura abbiamo sviluppato un’altra passione, ovvero quella della vendita online di materiali per cucito creativo”. Una passione così forte che oggi le ha spinte a scegliere di portare avanti solo l’attività online. “Continueremo a restare qui, in via Inghilterra, con entrambi i rami di azienda finché non venderemo. Dopodiché ci trasferiremo in un altro fondo per dedicarci esclusivamente alla vendita online attraverso il nostro sito web”. “Creare, progettare e lavorare a nuovi progetti creativi – concludono Barbara e Benedetta, che ringraziamo per la disponibilità – è qualcosa che ci emoziona profondamente e sentiamo che è il momento giusto per fare un passo in questa direzione a tempo pieno. La cartolibreria resterà sempre nel nostro cuore e sappiamo che la sua essenza e il suo spirito continueranno grazie a chi avrà la fortuna di raccogliere il testimone”.

