Mezza Luna Rossa Kurdistan, flash mob per dire basta alla bombe

I consiglieri e le consigliere dei gruppi del Partito Democratico, di Casa Livorno e di Futuro! invitano tutto il Consiglio Comunale a partecipare al flash mob, in programma il 7 dicembre alle 14 fuori dal Palazzo Civico, promosso dall’associazione Mezza Luna Rossa Kurdistan per denunciare quanto sta accadendo nel Nord est della Siria, dove il governo turco ha intensificato i continui bombardamenti alla popolazione curda.

Attacco perpetrato attraverso 1600 bombardamenti mirati, concentrati in pochi giorni ed effettuati con droni, con altre forze aeree che hanno terrorizzato la popolazione, prendendo di mira obiettivi civili oltre a quelli militari, violando così il diritto internazionale umanitario. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, una Ong con sede a Londra, il bilancio è di più di 31 morti. “Chiediamo perciò – scrivono i capogruppi Paolo Fenzi del Pd, Giorgio Pacini di Futuro! e Cinzia Simoni di Casa Livorno – che sia rotto il silenzio che da troppo circonda l’intera vicenda, invocando altresì un maggior coinvolgimento della comunità internazionale per mettere fine al più presto a questa brutale violenza”

