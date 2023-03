Mezzi e rifiuti abbandonati per strada: controlli e sanzioni. Ecco come segnalare

Una situazione di degrado segnalata e sanzionata dalla polizia municipale (foto tratta dal sito del Comune di Livorno)

Per segnalare rottami abbandonati i cittadini possono scrivere a: [email protected] oppure [email protected]

Grande impegno della polizia municipale sul fronte della lotta al degrado in città. Molti i controlli finalizzati a contrastare l’insorgere di situazioni che rendono meno piacevole e vivibile l’ambiente urbano. In particolare, a rendere indecorose le nostre strade contribuiscono notevolmente i rottami di veicoli e i rifiuti non conferiti correttamente.

Dal primo gennaio ad oggi, gli interventi mirati svolti dalla polizia municipale in varie parti della città hanno portato alla rimozione di 37 rottami di veicoli a motore (un autocarro, 3 autovetture, 16 motocicli e 16 ciclomotori), 126 rottami di biciclette e 47 veicoli privi di assicurazione giacenti da tempo sulla pubblica via.

Per quanto riguarda i rifiuti sparsi per le strade, sono stati individuati e sanzionati 53 illeciti amministrativi, con sanzioni per violazione dell’ordinanza sul porta a porta e del regolamento sulla gestione dei rifiuti che vanno da 50 a 300 euro.

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito ai cittadini a parcheggiare le biciclette correttamente, evitando di porre ostacoli sui marciapiedi che rendono poco sicuro il passaggio di pedoni, carrozzine e passeggini, e a conferire correttamente le bici non più utilizzabili presso i centri di raccolta di Aamps.

