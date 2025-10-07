“Mi davano per finita, sono tornata sulla scena internazionale”

Dopo 20 mesi lontana dalla gabbia e al debutto nella prestigiosa Cage Warriors, l'atleta livornese del Rendoki Dojo Chiara "Beasty Barbie" Penco ha vinto per "decisione unanime". Coach Rizzoli: "Vittoria di cuore e cervello. La tensione era alle stelle"

di Alessio Ramagli

Dopo 20 mesi lontana dalla gabbia è tornata a combattere e lo ha fatto nel migliore dei modi: con una vittoria carica di emozioni. Al debutto nella Cage Warriors, una delle promotion più prestigiose del panorama europeo delle Mma (Mixed Martial Arts), Chiara Penco sabato sera al Pala Pellicone di Roma ha battuto per “decisione unanime” l’italiana Fabiola Pedroni. Un successo che ha il sapore della rivincita personale: “Mi davano per finita, ero ferma da un po’, l’ultima volta avevo combattuto a Praga e avevo perso – spiega Chiara – Poi avevo vinto un match ma non nella Cage Warrior e in tanti pensavano fossi arrivata alla fine. Invece poi è arrivata questa chiamata e non potevo tirarmi indietro. Sono felicissima. Il futuro? Mi stanno arrivando diverse proposte. Non ho ancora un contratto né un manager, quindi sono libera: deciderò con calma. Sto tornando sulla scena internazionale”. Poi i ringraziamenti: “Grazie al coach Massimo Rizzoli per la strategia e la preparazione, a Daniele Niccolini per il lavoro nel wrestling e a Valerio Mario Baldini, maestro di jiu jitsu tornato dagli Stati Uniti, che mi ha seguito passo passo. E ovviamente grazie alla mia famiglia, ai miei compagni di palestra e a chi mi sostiene sempre. Il Rendoki Dojo è una delle scuole più forti d’Italia, fucina di talenti”. Infine, un pensiero per l’amico e compagno di team Dario Bellandi, attuale campione del mondo nei pesi medi, che sabato sera non ha potuto combattere dopo che l’avversario non ha raggiunto il peso: “Secondo me Dario merita di entrare in UFC a prescindere”. Quindi, la parola poi a coach Rizzoli: “La tensione era alle stelle. Fortunatamente ha superato dei piccoli infortuni rimediati durante la preparazione, arrivando all’incontro in condizioni perfette. Ha seguito la strategia con lucidità, dominando sia alla parete che a terra. Alla fine il combattimento ha messo in luce non solo la preparazione tecnica, ma anche la sua forza mentale. E’ una soddisfazione immensa sia sua che mia. Questo era un incontro di importanza fondamentale e lei lo ha affrontato con cuore e cervello”.

