Mi vuoi sposare? La sorpresa di Angelo per Livio sulle note di Marry You

Ringraziamo Angelo e Livio per la disponibilità

Una coreografia studiata nei minimi dettagli: così Angelo ha chiesto a Livio, livornese, di sposarlo nel suo luogo del cuore davanti ad una quarantina di amici: "Nonostante la canzone, l'ha capito solamente quando mi sono tolto la camicia. Alla fine è stato tutto perfetto"

trovate il video del flash mob sulla nostra pagina Instagram

Ci sono proposte di matrimonio che si organizzano in un locale, altre davanti a un tramonto romantico. E poi ci sono quelle che sembrano uscite direttamente da un film. È il caso di Angelo e Livio, che ringraziamo per la disponibilità, protagonisti domenica 9 agosto di una sorpresa orchestrata nei minimi dettagli alla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi del cuore di Livio, livornese doc. A raccontare come è andata è proprio Angelo. “L’anno scorso si è trasferito a Rimini, dove viviamo insieme e dove abbiamo comprato casa. Sono io che ho deciso di fargli la proposta quest’anno”. Una decisione accompagnata da un’organizzazione tutt’altro che improvvisata. Angelo ci ha lavorato per circa un mese, mettendo insieme una quarantina di persone tra amici e familiari di entrambi. Alcuni arrivati da lontano, dalla provincia di Genova fino a Bari, altri invece facilmente reperibili perché amici rigorosamente livornesi. Fondamentale, nell’operazione, la collaborazione della sorella e di alcuni amici fidati. “Grazie ad un’organizzazione ben dettagliata – racconta Angelo – siamo riusciti a organizzare questa sorta di flash mob. Ho coinvolto un coreografo e gli ho chiesto di preparare qualcosa. Alla fine è stato tutto perfetto”. Anche la “copertura” era stata studiata nei minimi particolari. Per evitare che potesse insospettirsi, gli amici avevano ricevuto indicazioni precise e persino una locandina dell’evento: se avesse chiesto cosa facessero quella sera, tutti avrebbero potuto rispondere che sarebbero andati alla Terrazza Mascagni per assistere a un flash mob. E Livio? “È arrivato lì e ha visto tutte le persone della sua vita insieme. Ha pensato: ‘Oddio, ma cosa ci fate tutte insieme?’. Non aveva capito nulla ed ero contentissimo, perché voleva dire che il piano era riuscito alla perfezione. La Terrazza Mascagni è uno dei suoi posti preferiti. Siccome si è trasferito a Rimini, mi sembrava giusto fargliela qui, a Livorno. Qui ci sono i suoi genitori, la sua vita, le sue radici”. Poi è arrivato il momento della sorpresa vera e propria. I ballerini hanno iniziato la loro esibizione, disponendosi in semicerchio. Poi è partita una registrazione con un testo scritto dallo stesso Angelo. “Lo avevo scritto sapendo che, per come è fatto caratterialmente, non avrebbe mai ascoltato fino in fondo. È un po’ irruento e fa fatica a stare fermo e zitto”, racconta sorridendo Angelo, che aveva infatti avvisato gli amici: “Ragazzi, mi raccomando, tenetelo zitto e fermo”. E quando è partita “Marry You” di Bruno Mars, i ballerini hanno cominciato a danzare. Poi è arrivato Angelo, unendosi alla coreografia. La rivelazione è arrivata soltanto alla fine, quando Angelo si è tolto la camicia, mostrando la canotta indossata appositamente per l’occasione: “Mi vuoi sposare”. “Nonostante la canzone, l’ha capito solamente quando mi sono tolto la camicia”, racconta Angelo. A quel punto, naturalmente, la sorpresa era finalmente riuscita. Per il matrimonio, infatti, l’idea è quella di trovare un punto d’incontro tra le loro origini: le colline tosco-emiliane. La data? Ancora non c’è. Ma l’idea è quella di settembre 2027. “Abbiamo giusto un anno per organizzarci”, scherza Angelo. Dopo una proposta costruita come un piccolo spettacolo alla Terrazza Mascagni, c’è da scommettere che anche il matrimonio non sarà esattamente una cerimonia qualunque.

Condividi:

Riproduzione riservata ©