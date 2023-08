Mia è tornata, dopo l’esame di terza media 5 nuove opere a 14 anni

Articolo autorizzato dal padre che ringraziamo per la disponibilità. L'ultima opera "in progress" realizzata da Mia pubblicata sulla pagina Fb e Instagram Undici. Nella secondo foto il dipinto integrale

Mia disegna e dipinge dall'età di 11 anni per se stessa solo quando ha ispirazione o voglia e così dopo la pausa dovuta agli esami di terza media quest'estate ha ripreso matita e colori. E uno dei 5 disegni realizzati è "ancora da finire ma dal vivo è ipnotico"

Ok, ve lo diciamo subito: la foto pubblicata non è un fotomontaggio. E’ un dipinto vero? Sì, ma non lo ha realizzato un pittore di fama mondiale del passato, né contemporaneo. No. E allora? Allora si tratta dell’opera della quattordicenne livornese Mia Pampaloni, alla quale testate nazionali come il Corriere della Sera hanno già dedicato un articolo, con un evidente talento innato scoperto all’età di 11 anni. “Undici” come il nome della mostra, scelto dal padre Stefano esperto di comunicazione, che l’ha vista protagonista a Effetto Venezia 2021 e 2022 con due mostre di successo: Undici e Undici +. Mia – che disegna e dipinge per se stessa solo quando ha ispirazione o voglia e non ne fa una priorità della sua vita – dopo l’abbondante produzione degli 11 e 12 anni (www.instagram.com/undici.art) si è dedicata allo studio per affrontare gli esami di terza media. E ora, dopo questa asssolutamente comprensibile pausa, è tornata. Superati brillantemente gli esami, la quattordicenne ha ripreso quest’estate pennelli, matita e colori per disegnare con la stessa passione di sempre. Tanto da realizzare tra fine luglio e inizio agosto 5 disegni. Uno più bello dell’altro. Addirittura l’ultimo, quello che pubblichiamo appunto, se pensiamo all’età che ha Mia e che è “in progress” non è esagerato definirlo un capolavoro. “Ancora da finire ma dal vivo è ipnotico” scrive il padre nel post Fb sulla pagina Undici. “Vedremo se con questi disegni Mia vorrà realizzare una nuova mostra”.

Condividi: