Michela, Giulio, Marco e altri 22 amici tutti insieme al mare

Martedì 26 Agosto 2025 — 10:08

Foto autorizzate alla pubblicazione da parte delle rispettive famiglie che ringraziamo per la disponibilità

Una felice collaborazione tra Associazione Italiana Persone Down di Livorno, Autismo Livorno e Volare Senz’ali ha permesso a 25 ragazzi e ragazze diversamente abili di frequentare il mare nell’ambito del progetto Tra Mare e Sport promosso e sostenuto da Fondazione Livorno. Gli educatori si sono prodigati per far vivere appieno l’esperienza alleggerendo le famiglie e incoraggiando la socializzazione. Gli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa hanno messo a disposizione lettini, sdraio, ombrelloni, gazebo e tavoli per il pranzo. “Livorno si è dimostrata ancora una volta sensibile e solidale. Un ringraziamento ai Bagni Pancaldi e ai Bagni Tirreno per l’ospitalità” scrivono le associazioni ringraziando Fondazione Livorno e le realtà cittadine che hanno accolto il gruppo.

