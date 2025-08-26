Michela, Giulio, Marco e altri 22 amici tutti insieme al mare

Foto autorizzate alla pubblicazione da parte delle rispettive famiglie che ringraziamo per la disponibilità

Una felice collaborazione tra Associazione Italiana Persone Down di Livorno, Autismo Livorno e Volare Senz’ali ha permesso a 25 ragazzi e ragazze diversamente abili di frequentare il mare nell’ambito del progetto Tra Mare e Sport promosso e sostenuto da Fondazione Livorno. Gli educatori si sono prodigati per far vivere appieno l’esperienza alleggerendo le famiglie e incoraggiando la socializzazione. Gli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa hanno messo a disposizione lettini, sdraio, ombrelloni, gazebo e tavoli per il pranzo. “Livorno si è dimostrata ancora una volta sensibile e solidale. Un ringraziamento ai Bagni Pancaldi e ai Bagni Tirreno per l’ospitalità” scrivono le associazioni ringraziando Fondazione Livorno e le realtà cittadine che hanno accolto il gruppo.

