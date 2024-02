Michele D’Avino è il nuovo segretario generale del Comune

Michele D’Avino è il nuovo Segretario Generale del Comune di Livorno. Si è insediato oggi, giovedì 1 febbraio. D’Avino proviene dalla Segreteria Generale del Comune di Follonica, di cui è stato titolare dal dicembre 2020. Prende il posto del dottor Angelo Petrucciani, andato in pensione dopo aver prestato servizio nell’Ente per due anni, dal febbraio 2022. E’ stato presentato dal sindaco Luca Salvetti e dal Direttore Generale Nicola Falleni alla Conferenza dei Dirigenti del Comune. “Diamo il benvenuto al dott. D’Avino – ha detto il sindaco Salvetti – che ha compreso al volo quali sono le esigenze interne dell’Ente e le prospettive della città. Questo ci ha convinto e ci ha fatto particolarmente piacere. Arriva in un momento particolare e delicato, di campagna elettorale, ma non avrà difficoltà perché le esperienze che ha avuto sono sempre state molto attive e propositive, quindi abbiamo un tassello in più per concludere al meglio questi cinque anni. Gli faccio un augurio di buon lavoro sapendo che è in grado di inserirsi alla perfezione in un gruppo come questo fatto di persone in gamba, che hanno una gran voglia di fare bene per questa città e soprattutto hanno creato uno spirito tra di loro di squadra vera”. “Mi accingo ad affrontare con grande entusiasmo questo percorso che inizia”, ha dichiarato il dott. D’Avino. ”So di entrare in una organizzazione efficiente, che sta già lavorando a pieno ritmo. Il mio obiettivo personale è quello di consentire, alla struttura amministrativa e agli organi politici, di proseguire nel lavoro svolto, cercando di conseguire livelli sempre più elevati di valore pubblico e di risposta ai bisogni della città. “Credo che la Pubblica Amministrazione stia vivendo una stagione fondamentale di rinnovamento, per essere sempre più capace di ascoltare i bisogni di tutti, raccogliere le sfide del futuro e prendersi cura delle attese delle comunità amministrata. Ringrazio il sindaco Salvetti per la fiducia accordatami e mi auguro di instaurare un rapporto costruttivo con tutti gli amministratori dell’Ente, dalla Giunta ai consiglieri comunali. Sono sicuro che insieme faremo un buon lavoro per fare di Livorno sempre più un esempio di buona amministrazione di rilevanza nazionale”.

