Michele Silvestri unico italiano a Super Ninja Russia

Foto inviata all'inten

Dalla prima esperienza televisiva in Italia nel 2016 alla nuova sfida in Russia nel 2026, passando per Ninja Warrior France nel 2025. Dieci anni di sport, ostacoli e competizioni internazionali che raccontano il percorso di Michele Silvestri, atleta e coach livornese specializzato nella disciplina Ninja. La trasmissione Super Ninja 2026, uno dei format televisivi dedicati alle competizioni su percorsi a ostacoli, è andata in onda sulla televisione russa CTC (СТС). Michele è stato contattato direttamente dalla produzione russa insieme ai maggiori esperti del mondo. La storia sportiva di Silvestri con i grandi programmi televisivi Ninja comincia nel 2016, quando partecipa a Ninja Warrior Italia, raggiungendo la finale (6° posto in classifica). Dieci anni dopo, quel percorso non si è interrotto. Nel 2025 è arrivata la partecipazione a Ninja Warrior France, seguita nel 2026 dalla chiamata per Super Ninja Russia. Silvestri è l’unico italiano ad aver preso parte a tutti e tre i format televisivi. Tre produzioni diverse, tre contesti internazionali e tre occasioni per misurarsi con ostacoli, atleti Internazionali e modalità di gara differenti. “Nel 2016 partecipavo a Ninja Warrior Italia con la voglia di mettermi alla prova e scoprire fino a dove sarei potuto arrivare – racconta Silvestri – dieci anni dopo, ricevere una chiamata dalla Russia come unico italiano in gara è stata una grande soddisfazione. È un segnale di quanto questo sport sia diventato parte della mia vita”. L’edizione russa ha proposto anche un tema particolare: il confronto generazionale tra aspiranti nuovi Ninja e concorrenti più maturi, con una lunga esperienza sportiva alle spalle. Da una parte l’energia, l’esplosività e l’entusiasmo delle nuove generazioni; dall’altra l’esperienza, la capacità di leggere gli ostacoli e la consapevolezza tecnica di atleti che praticano questa disciplina da molti anni. “Nel Ninja l’esperienza è importante, ma non ti mette al riparo dalle difficoltà. Ogni percorso può sorprenderti e costringerti a trovare soluzioni nuove. È uno sport in cui si continua a imparare, indipendentemente dall’età”. Durante la puntata, la produzione televisiva ha dedicato a Silvestri una presentazione personale, raccontando il suo percorso sportivo, il legame con l’Italia e il desiderio di contribuire alla diffusione della disciplina Ninja. Poi è arrivato il momento della competizione. Il percorso russo prevedeva una successione di ostacoli che richiedevano forza, coordinazione, equilibrio e capacità di adattamento a movimenti mai sperimentati prima. Dopo aver superato i primi impegnativi passaggi, la prova di Silvestri si è conclusa su un ostacolo dinamico sospeso sopra l’acqua, assolutamente nuovo, con una dinamica particolarmente complessa. “Era la prima volta che affrontavo un movimento di questo tipo – racconta Silvestri – Mi sono concentrato troppo sulla presa dell’anello in alto e ho preparato troppo tardi l’atterraggio. Questo mi ha portato a sviluppare una traiettoria con poca spinta in avanti e a perdere l’equilibrio sulla piattaforma”. La caduta in acqua ha concluso la sua gara, ma non ha tolto valore a un’esperienza internazionale che l’atleta ha già iniziato ad analizzare dal punto di vista tecnico. “Farò tesoro dell’esperienza in modo da trasmetterla ai miei allievi. Se nel 2016 ero soprattutto un atleta alla ricerca di nuove sfide, oggi il mio percorso comprende anche un’importante attività di insegnamento e sviluppo della disciplina”. A Livorno ha fondato e sviluppato Ninja Cave, realtà sportiva dedicata all’allenamento sugli ostacoli, alla preparazione fisica e alla formazione di bambini, ragazzi e adulti. Da ricordare, tra l’altro, che quest’anno, in occasione della decima edizione, la Ninja Challenge, finale del campionato italiano, si è svolta per la prima volta all’aperto, alla Terrazza Mascagni. Nei prossimi giorni l’atleta livornese condividerà sui propri canali social immagini della partecipazione, momenti del backstage e un approfondimento tecnico sulla sua performance.

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