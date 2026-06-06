Michelle conquista la finale di The Coach 8: sul palco il coraggio di portare il busto

Immagini tratte dalla trasmissione 7Gold

"Nessuno deve rinunciare ai propri sogni". La studentessa del Cecioni emoziona il pubblico del talent di 7Gold con una coreografia e un gesto simbolico dedicato alla sua battaglia contro la scoliosi

Da Livorno al prestigioso palcoscenico di The Coach 8 Bologna: è la storia di Michelle, 15 anni, studentessa dell’Istituto Cecioni e ballerina agonistica della scuola di danza Nina Dande Group di Livorno, seguita dall’insegnante Serena Sicilia. The Coach è un talent show in onda su 7Gold, che accoglie giovani talenti da tutta Italia in diverse discipline – canto, danza, recitazione, musica e social – offrendo loro l’opportunità di crescere artisticamente e di mettersi alla prova davanti a un pubblico e a una giuria di professionisti.

Un percorso nato quasi per gioco

La partecipazione al talent, svoltosi a Bologna, è nata quasi per gioco, ma si è trasformata presto in un’esperienza straordinaria, fatta di talento, sacrificio e determinazione. Durante la prima fase, Academy, Michelle ha incantato la giuria con una coreografia originale che univa la danza latino-americana (samba) alla ritmica sportiva, disciplina da lei praticata in precedenza.

Superare questa fase non è stato semplice: tra oltre 900 concorrenti, ha gareggiato direttamente con artisti adulti e di altissimo livello. Grazie alla passione, alla voglia di mettersi in gioco e ai sacrifici quotidiani, è riuscita ad accedere alla fase finale del programma.

Un’esperienza intensa e condivisa

L’esperienza a The Coach 8 è stata vissuta a pieno: Michelle ha soggiornato insieme agli altri concorrenti, condividendo giorno e notte il percorso artistico e umano del programma. Un’esperienza fatta di nuove amicizie, emozioni forti, momenti di tensione e di gioia, ma soprattutto di grande crescita personale e artistica.

Un messaggio forte attraverso la danza

Per la fase finale, Michelle ha portato in scena una nuova coreografia di danza latino-americana, ma soprattutto un messaggio universale e potente.

È entrata sul palco indossando un busto che avvolgeva il suo corpo; dopo pochi istanti lo ha tolto, iniziando a danzare. Un gesto che ha suscitato stupore e curiosità tra i giudici.

Al termine dell’esibizione, ha spiegato che quel busto rappresentava la sua scoliosi, una malformazione della schiena che in passato l’aveva portata a pensare di dover rinunciare a due delle sue più grandi passioni: la danza e la moda.

Eppure non si è fermata. Ha sfidato prima la paura del giudizio in passerella, classificandosi seconda a Miss Livorno, concorso cittadino organizzato da Stefano Salvini, e successivamente quella di danzare davanti ai giudici e al pubblico televisivo.

Abbattere barriere e ispirare coraggio

Il messaggio che Michelle ha voluto trasmettere va oltre la danza: non si tratta solo di superare i propri limiti fisici, ma di sfidare ogni pregiudizio e barriera, siano esse architettoniche, sociali o mentali. Con il gesto simbolico del busto e la sua performance, ha voluto dire a chiunque viva una disabilità:

“Non lasciare che qualcuno ti dica che non puoi fare ciò che ami.

La tua passione, il tuo talento e la tua voglia di vivere vanno oltre qualsiasi ostacolo”. Michelle ha dimostrato che è possibile riscrivere le regole del possibile, abbattere le barriere e continuare a inseguire i propri sogni. La sua diventa così una storia dal valore universale, un messaggio di coraggio e resilienza, capace di ispirare soprattutto i più giovani a credere in sé stessi e a non arrendersi mai. Un altro importante risultato arriva sempre dal Nina Dance Group. Tra le finaliste del programma televisivo figura anche Aurora Paoli, 18 anni, che ha conquistato l’accesso alla fase conclusiva grazie a una coreografia di Latin Style Show da lei ideata e realizzata. L’esibizione è stata dedicata al suo grande amico “Cicce”, prematuramente scomparso in un incidente stradale, trasformando la performance in un intenso omaggio carico di emozione e significato.

Ringraziamenti speciali

Un ringraziamento speciale va a Fabiana Garavelli, conosciuta come Fabiana Amstel, responsabile del coordinamento del programma The Coach 8, per l’instancabile impegno e la dedizione con cui lavora affinché tutto si svolga al meglio. Un sentito grazie all’insegnante di danza latino-americana Serena Sicilia, punto di riferimento fondamentale nel percorso artistico di Michelle. Grazie anche all’insegnante Giulia Diana, della scuola Laboratorio di Danza in Movimento, che ha curato la parte di danza contemporanea. Un pensiero affettuoso va al fidanzatino Thomas, che con pazienza e sostegno le è sempre stato accanto, facendola sentire ogni giorno una vera principessa. Il ringraziamento più grande va infine alla famiglia: al papà Nevers, alla mamma Consuelo, al fratellino Manuel e alla sorellina Melany, che l’hanno sempre sostenuta, aiutandola a superare ogni ostacolo e lasciandole la libertà di sbagliare, scegliere e volare con le proprie ali. Una storia che va oltre la danza e che invita tutti, soprattutto i più giovani, a credere sempre in sé stessi e a non arrendersi mai. Grazie, Michelle!!!

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