Migliaia di like per le foto di Natale

E’ stata una vera e propria pioggia di like natalizi di affetto per tutti i soccorritori (volontari, vigili del fuoco) e gli operatori Aamps che attraverso la foto inviataci hanno voluto condividere il Natale con la città. E la città ha risposto riempiendoli di like, segno della riconoscenza per il ruolo che ciascuno ricopre durante tutto l’anno, in particolare durante le giornate di festa come questa.

