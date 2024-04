Migliaia di Velelle alla Terrazza

Visibilissime "spiaggiate" sulla scacchiera, basta affacciarsi lato Palazzo Pancaldi per accorgersi che ce ne sono a migliaia in mare

Tutte uguali. Nella dimensione e nel colore, ma anche nella forma. Sono meduse Velelle, come conferma Arpat che ringraziamo per la disponibilità, e sono arrivate in queste ultime ore alla Terrazza Mascagni spinte verosimilmente dalla mareggiata in corso. Visibilissime “spiaggiate” sulla scacchiera, basta affacciarsi lato Palazzo Pancaldi per accorgersi che ce ne sono a migliaia in mare. Arpat: “Sono piccole meduse che in questo periodo (in genere ad aprile e maggio) si spiaggiano sulle coste dalla Liguria al Lazio. Sono innocue per noi ma gli ammassi possono dare qualche problema alle reti dei pescatori”.

Riproduzione riservata ©