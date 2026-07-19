“Miglior regia”. I Mayor Von Frinzius trionfano al Festival Il Giullare

La regia corale, premiata dalla giuria, porta la firma di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini. Secondo premio come miglior attrice per Erika Bonura

Quattro ore di ritardo in aeroporto, sei ore di sonno complessive e due di prove sotto il sole. È iniziata così la trasferta dei Mayor Von Frinzius a Trani, trasformata però in un finale da ricordare grazie alla conquista del premio per la miglior regia alla 18ª edizione del Festival Il Giullare, una delle rassegne nazionali dedicate al teatro e all’inclusione. La giuria ha premiato lo spettacolo della compagnia con una motivazione ricca di apprezzamenti: “Per aver costruito uno spettacolo capace di fondere con armonia teatro, danza, musica e movimento in una successione di quadri scenici di grande efficacia. Una scenografia essenziale, resa viva dall’energia degli interpreti, dalle coreografie, dalle gag e da una sapiente direzione degli attori, sostenuta da una regia corale a otto mani che ha saputo valorizzare ogni singola presenza in scena. Con intelligente, colta e vivace ironia toscana, lo spettacolo ha smontato e fatto letteralmente a brandelli pregiudizi, stereotipi, emarginazioni e luoghi comuni, alternando leggerezza e profondità in un equilibrio di grande valore artistico e civile. Una regia capace di divertire, far riflettere e restituire al teatro la sua più alta funzione: interrogare la realtà attraverso la forza dell’arte”. La regia corale, premiata dalla giuria, porta la firma di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini, protagonisti di un lavoro che ha saputo mettere in risalto ogni interprete e trasmettere al pubblico un messaggio di inclusione attraverso il linguaggio del teatro.

Le soddisfazioni per la compagnia non si sono fermate qui. Erika Bonura ha infatti conquistato il secondo premio come miglior attrice, confermando l’alto livello artistico espresso dal gruppo durante la manifestazione.

Subito dopo la proclamazione, il regista Lamberto Giannini ha voluto condividere con gli attori un messaggio carico di emozione e riconoscenza: “Era molto difficile. Dopo tre vittorie e con molte compagnie brave in gara il premio alla regia è una vittoria di tutto il gruppo come non mai. La cosa che mi porto dietro non è il premio ma avervi visto crescere ed essere così motivati, in grado di stare bene insieme, di vivere e di dare tutto. Bravissimi”.

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