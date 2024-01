Mille sassi nel Mare dei Ricordi

Foto realizzata il 24 gennaio da Mario Bartoli, che ringraziamo, durante un momento di bassa marea

Mille ricordi, mille storie dal 1 giugno 2020 ad oggi posate da Mario Bartoli che prosegue la raccolta fondi per la realizzazione del parco inclusivo ad Antignano dove oltre ai giochi verrà installata la statua di Kyra, la canina di Mario impiegata nella pet therapy e molto amata dai bambini: "Il Mare dei Ricordi davanti alla Scalinata di Antignano è un modo unico di continuare un amore mai finito"

Mille ricordi, mille storie. A tanti, dal 1 giugno 2020, sono arrivati i sassi posati davanti alla Scalinata di Antignano in quello che è stato soprannominato il Mare dei Ricordi. “Il Mare dei Ricordi – spiega l’ideatore Mario Bartoli che ringraziamo per la disponibilità – è un modo unico di continuare un amore mai finito”. Non solo: rappresenta per chi chiede a Mario di realizzare il proprio ricordo la possibilità di contribuire alla realizzazione di un’area giochi inclusivi nel Parco Lenci ad Antignano: “Ogni volta che realizzo un ricordo le persone dicono di sentirsi in debito. Tuttavia, io rispondo che non devono assolutamente pagare per il ricordo, anche perché non lo accetterei mai per me è un dovere. E allora spiego loro che se vogliono hanno la possibilità di contribuire alla raccolta fondi per la realizzazione del parco inclusivo trasformando così il dolore in un gesto sociale per la città”. Il parco inclusivo sarà composto da un gioco complesso con rampe di accesso, un girello, un telefono senza filo, una campana con scritte in braille e un campo di basket inclusivo, senza barriere, il primo in città. Vicino ai giochi verrà installata la statua di Kyra, la canina di Mario Bartoli impiegata nella pet therapy e molto amata dai bambini. La raccolta fondi prosegue. Ad oggi sono stati raccolti circa 47 mila euro. I lavori dovrebbero iniziare a primavera.

Condividi:

Riproduzione riservata ©